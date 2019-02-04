بعد التعاون الاستخباراتي بين البلدين... الرئاسة التركية تحدد موقفها من شرعية الأسد

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن بلاده تتواصل مع سوريا على المستوى الاستخباراتي، وتحدث عن شرعية الرئيس السوري بشار الأسد.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال كالين في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "موقفنا حيال النظام السوري واضح والأسد فقد شرعيته بالنسبة لنا وهو غير قادر على الحفاظ على وحدة التراب السوري".

وأكد كالين "تواصل أجهزة الاستخبارات السورية والتركية لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أمس الأحد، إن بلاده تواصل الاتصال، على مستوى منخفض، مع الحكومة السورية حتى على الرغم من دعم أنقرة لمسلحي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات لإسقاط الرئيس بشار الأسد.