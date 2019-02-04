الاتحاد الأوروبي: تطوير الصواريخ الإيرانية يزعزع استقرار المنطقة

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران إلى التوقف عن تطوير قدرات صواريخها الباليستية، مشيرا لإدراج أشخاص وكيان إيراني على قائمته للعقوبات على خلفية تهديد أمن دول أوروبية.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry بعد "تهديد إيران"...7 صواريخ باليستية تصل قصور السعودية (صور)

القاهرة — سبوتنيك . وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 4 فبراير / شباط، إن الاتحاد يشعر بالقلق البالغ لنشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية ويدعوها للتوقف عن تلك الأنشطة، مضيفا: "الجهود الإيرانية الرامية إلى زيادة مدى الصواريخ ودقتها وزيادة عدد الاختبارات تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتعميق انعدام الثقة".

وأعرب الاتحاد عن قلقه العميق من الأنشطة العدائية من قبل إيران، التي تجري على أراضي العديد من الدول الأعضاء، وفي ذلك السياق، قر إضافة فردين وكيان واحد على قائمته للعقوبات".