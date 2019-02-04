منع "سبوتنيك" من حضور اجتماع مجموعة ليما هو ملاحقة ذات دوافع سياسية

صرحت السفارة الروسية في كندا، أن رفض كندا اعتماد مراسلي "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" ومنعهم من حضور اجتماع مجموعة "ليما" حول فنزويلا هو ملاحقة ذات دوافع سياسية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة "أن قرار وزارة الخارجية الكندية رفض اعتماد وسائل الإعلام الروسية إلى اجتماع ما يسمى مجموعة ليما التي تعقد في أوتاوا يبدو مخزيا ويستحق إدانة حازمة".

وتابع البيان "إن المضايقات الهادفة لوكالتي الأنباء "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي"، فضلا عن مراسل "تاس" في كندا، تتعارض مع التزام الجانب الكندي المعلن بحرية التعبير، وهو ليس أكثر من ملاحقة ذات دوافع سياسية للصحفيين".

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ورفضت وزارة الخارجية الكندية حضور مراسل وكالة "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" لتغطية اجتماع مجموعة "ليما" المقرر عقده اليوم في العاصمة الكندية، أوتاوا، لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وتضم مجموعة "ليما" 14 دولة أمريكية، بما في ذلك كندا، وتنتقد معظمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتعترف بالمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا.