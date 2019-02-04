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    الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في موسكو، 23 يناير/ كانون الثاني 2019

    الخارجية الروسية تطالب فرنسا بكشف حقيقة تصريحات ماكرون بشأن "آر تي"

    © Sputnik . Grigory Sysoev
    العالم
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    أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية أرسلت مذكرة إلى السفارة الفرنسية بسبب اتهامات الرئيس إيمانويل ماكرون لـ"آر تي".

    آر تي عربي
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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    موسكو — سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام، أن ماكرون، كشف عن تدخل قناة "آر تي" في احتجاجات "السترات الصفراء"، وقالت زخاروفا إن الخارجية الروسية تأمل في معرفة ما قصده ماكرون بالضبط.

    وقالت زاخاروفا، "وفقا لهذا المنشور، وصف ممثلي "السترات الصفراء"، الذين يتحدثون عبر وسائل الإعلام، بـ"البلهاء"، واتهم مجددا وسائل الإعلام الروسية، ولا سيما "آر تي" و"سبوتنيك"، بأنهم دعاة"، مضيفة، "أعتذر اقتباس لفظ "البلهاء".

    وتابعت زاخاروفا، "ومع ذلك، فإن المنشور حقيقي، لكن للتأكد من أن الرئيس الفرنسي تحدث بهذه الكلمات، فقد أرسلت وزارة الخارجية اليوم مذكرة دبلوماسية رسمية إلى السفارة الفرنسية في موسكو".

    وأضافت، "تطلب هذه المذكرة توضيح الموقف الرسمي لباريس بشأن هذه المسألة، وما إذا كانت مثل هذه التصريحات قد حدثت وما يرتبط بها، وما هو المقصود بالضبط، وما إذا كان هذا المنشور يمكن النظر إليه مع الاقتباسات من كلمات رئيس فرنسا باعتباره موقف رسمي للدولة".

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    الكلمات الدلالية:
    السترات الصفراء, أخبار فرنسا, احتجاجات فرنسا, الخارجية الروسية, إيمانويل ماكرون, ماريا زاخاروفا, فرنسا, روسيا
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