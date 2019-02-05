تقرير سري: نووي كوريا الشمالية لا يزال قائما

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن بيونغ يانغ "تستخدم منشآت مدنية، بما في ذلك المطارات، لتجميع الصواريخ الباليستية واختبارها"، حسب "رويترز".
وتم تقديم التقرير إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضوا.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة المكون من 317 صفحة والذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة.
في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية سيجتمع مع نظيره الكوري الشمالي غدا الأربعاء في العاصمة الكورية الشمالية للإعداد لقمة هذا الشهر بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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