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10:01 05 فبراير/ شباط 2019
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    بهرام قاسمي

    إيران: مخاوف الاتحاد الأوروبي من التجارب الصاروخية غير بناءة

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    علقت إيران، اليوم الثلاثاء، على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها الصاروخي وسياساتها في المنطقة واتهامه إياها بانتهاك حقوق الإنسان وتدبير مؤامرات اغتيال في أوروبا، مؤكدة أنها هذه الاتهامات "بلا أساس وغير بناءة".

    وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قالت وزارة الخارجية، "إثارة مثل هذه الاتهامات الجوفاء التي لا أساس لها في حين أن هناك جماعات إرهابية وإجرامية معروفة حرة في أوروبا، أمر غير بناء في هذه المرحلة ويتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوروبا".

    نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي
    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    الحرس الثوري: إذا تآمرت علينا أوروبا صواريخنا ستكون الرد

    وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، أدلى بتصريحات تحمل في طياتها تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج بلاده الصاروخي.

    وقال سلامي: "إن قدراتنا الصاروخية واحدة من أركان قوة الردع الإيرانية، ولا يمكن لأحد كبحها، في ظل التهديدات التي يتعرض لها البلد".

    وأضاف: "إذا سعت الدول الأوروبية أو غيرها للتآمر علينا عبر نزع السلاح الصاروخي لإيران، فسنضطر حينها للتوجه لإحداث طفرة استراتيجية بصناعة الصواريخ" وفقا لوكالة أنباء "فارس".

    وتابع سلامي، "أوصي الجميع ألا يفاوضونا حول قدراتنا الصاروخية".

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