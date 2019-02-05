بعد اتفاقية التسامح... البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات بحضور الآلاف

وصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، إلى المكان المخصص للقداس التاريخي في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، بدأت مراسم القداس التاريخي الذي يترأسه البابا فرنسيس، في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط حضور آلاف المؤمنين القادمين من مختلف مناطق دولة الإمارات ومن خارج البلاد.

تابعوا البث المباشر لوقائع "القداس التاريخي" بقيادة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي#البابا_فرنسيس_في_الإماراتhttps://t.co/NzJN4ozVW1 — Human Fraternity Meeting (@HumanFraternity) ٥ فبراير ٢٠١٩

وشهدت الساعات الأولى من ليلة الثلاثاء، توافد آلاف القادمين من مختلف مناطق دولة الإمارات ومن خارج البلاد، إلى مدينة زايد الرياضية، ليشهدوا الحدث التاريخي الآخر المتمثل بالقداس الباباوي، بحسب حساب التسامح على موقع "تويتر".

وتتزامن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر مع انعقاد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، في تجسيد لتحول دولة الإمارات إلى عاصمة عالمية للتسامح.

Excitement is growing as people are arriving in the early hours for the Papal Mass. #PopeFrancisInUAE pic.twitter.com/Rv6ckxvkCb — Human Fraternity Meeting (@HumanFraternity) ٥ فبراير ٢٠١٩

وينظم المؤتمر مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر.

ويسعى المؤتمر إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف.