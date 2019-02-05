مصرع 3 إثر خروج قطار عن القضبان في كولومبيا البريطانية

كشف متحدث باسم مكتب سلامة النقل، أن ثلاثة من العاملين على قطار لنقل الحبوب تابع لشركة باسيفيك الكندية للسكك الحديدية، لقوا مصرعهم، بعدما خرج القطار عن القضبان.

وذكر المتحدث أن الحادث وقع، أمس الاثنين، عندما خرج القطار ، الملحق به ما بين 40 و60 عربة لنقل الحبوب، عن القضبان بالقرب من فيلد في إقليم كولومبيا البريطانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أن مكتب سلامة النقل يحقق في الحادث، كما لم تصدر شركة "باسيفيك" أي تعليق حتى الآن.

وأوضحت نقابة "تيمسترز" التي تمثل عمال السكك الحديدية الكندية، أن ثمانية من عمال السكك الحديدية لقوا حتفهم في كندا منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، بمن فيهم ضحايا حادث أمس.