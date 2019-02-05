الشرطة الفرنسية تعتقل امرأة مشتبهة بإشعال حريق ببناية في باريس

باريس — سبوتنيك. وبعد أن توجه إلى عين المكان صرح المدعي العام أمام الصحافيين، قائلا: "تم توقيف امرأة وهي حاليا في الحجز الاحتياطي. هي من سكان البناية وقد تم فتح تحقيق على خلفية عمل تخريبي متعمد عبر إشعال حريق".
وتابع قائلا: "حتى اللحظة كل الدلائل التي نمتلكها تشير إلى فرضية عمل إجرامي".
Incendie à Paris: la femme arrêtée présente des antécédents psychiatriques pic.twitter.com/wNZWN4mist— BFM Paris (@BFMParis) ٥ فبراير ٢٠١٩
واستطاع الإطفائيون السيطرة على الحريق الذي نشب في ساعات الصباح الأولى بعد خمسة ساعات من العمل، وقد أدى الحريق لإصابة ستة منهم بجراح.
Rue Erlanger.— Christophe Castaner (@CCastaner) ٥ فبراير ٢٠١٩
Sans le courage et l’exceptionnel engagement des @PompiersParis, le bilan aurait été encore plus lourd.
Je suis venu leur faire part de la gratitude et de la reconnaissance de l’ensemble du ministère de l’Intérieur dont ils font chaque jour la fierté.#ParisXVI pic.twitter.com/8jNxhMcKqw
وقالت إدارة مكافحة الحرائق، اليوم الثلاثاء، إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في حريق بمبنى في العاصمة الفرنسية باريس.
وقع الحريق في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل باريس بالتوقيت المحلي.
وقالت الشرطة المحلية إن حوالي 200 من عناصر الأطفاء كانوا يعملون على مكافحة الحريق.
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