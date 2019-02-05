مادورو: احتمال الانقلاب في فنزويلا ما يزال قائما والانتخابات الرئاسية لن تجري في القريب العاجل

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده لن تشهد انتخابات رئاسية في القريب العاجل.