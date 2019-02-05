أشهر العلامات التجارية تستغل السنة الصينية الجديدة

تصمم أشهر العلامات التجارية العالمية سنويا مجموعات شخصياتها الرئيسية رموز السنة الصينية الجديدة. وتؤكد مثل هذه الحملات على أهمية السوق الصينية المتنامية.

وذكرت مجلة "بزنس أوف فاشن" أن الصينيين أنفقوا حوالي 146 مليار دولار بقدوم سنة الكلب في الصين، وهذا المبلغ يزيد 10.2% عن الفترة نفسها من عام 2017.

وفي عام 2019 الجاري، يمكننا أن نصادف صور الخنزير في كل مكان، ابتداء بالساعات السويسرية وانتهاء بالتعليقات على الحقائب.

وعلى الرغم من تراجع الاهتمام الصيني بالمقتنات الفاخرة، إلا أن موسم الأعياد يبدو واعدا للعلامات التجارية العالمية. فوفقا لمجموعة " LVMH" فإن حقائب وكونياك "Hennessy" تحظى بطلب كبير في الصين. وبحسب الشركة فإن مبيعاتها في الربع الرابع من عام 2018 فاقت جميع التوقعات، وخاصة في مجال الأزياء والمنتجات الجلدية، حيث نمت بنسبة 17%.

بينما استوحت العلامة التجارية "غوتشي" أفكارها في تصميم المجموعة "الصينية" من أفلام الرسوم المتحركة "والت ديزني". وقد زينت صور أبطال الرسوم المتحركة "Three Little Pigs" من عام 1933، المحفظات والحقائب والسترات.

كما استلهمت "موسكينو" وحيها من الرسوم المتحركة، إذ ظهر بوركي بيغ، بطل الرسوم المتحركة من إنتاج "وارنر براذرز" في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وصديقته بتونيا بيغ، حقائب وملابس هذه العلامة التجارية.

ولم تغير شركة الساعات السويسرية "فاشيرون كونستانتين"، المعروفة بطرازها الكلاسيكي، عاداتها، وقامت بإضافة صورة خنزير صغيرة على قرص الساعة، مصنوعة من الذهب الوردي أو البلاتينيوم. وتم نحت جميع تفاصيل صورة الخنزير بعناية دقيقة. ويصل سعر هذه الساعة إلى 123 ألف دولار.

ولم تقف دار الأزياء الفرنسية "لويس فويتون" جانبا وصممت مجموعة من الأكسسوارات، وخاصة الأوشحة الوردية مع صورة خنزير رمزية.

© AP Photo / Yam G-Jun دول العالم تحتفل برأس السنة الصينية الجديدة 15

وتضاربت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك التصميمات الخاصة، إذ كتب أحد المستخدمين: "هنالك ما يشد المصممين الفاخرين إلى كل شيء مرعب".

بينما قال مستخدم آخر: "سنويا، كلما تظهر مثل هذه المجموعات المحدودة، سيكون هناك بالتأكيد من يقول "كم هو فظيع"، ومن يهتفون "كم هو جميل". لكن أولئك الذين كانوا يصفونها بالفظيعة سيذهبون على الفور لشرائها، أما من يبدون إعجابهم لن تروهم بين المشترين حتى حلول عام الثور".

وتحتفل الصين وعدد من دول العالم بالسنة القمرية الصينية الجديدة، يوم 5 شباط/فبراير.

والجدير بالذكر أننا نعيش بسنة 4717 حسب التقويم الصيني، وطبقا للأبراج الفلكية الصينية، فإن عام 2019 هو عام الخنزير.

وارتبطت تسمية الأبراج الصينية بعدة أساطير قديمة، وأشهرها هي أن بوذا قبل أن يفارق حياته طلب من الحيوانات أن تأتي لتوديعه، فلم يلب نداءه إلا 12 حيوانا، هي: الفأر والجرذ والثور والنمر والأرنب والهر والتنين والأفعى والحصان والخروف (العنزة) والقرد والديك والكلب والخنزير. فقام بوذا بتكريمها بأن منح لكل منها سنة تسمى باسمه.