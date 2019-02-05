ألف دونم مقدسية تذهب إلى إسرائيل عبر فتح طريق جديدة

وأشار بحر إلى إعلان بلدية القدس عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس حتى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.
ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وعثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير أصدرته مطلع تموز/ يوليو 2016، أن مواصلة العنف والأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعمال الاستفزازية، بالإضافة إلى مواصلة سياسة الاستيطان، لا تتناسب قطعا مع التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
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