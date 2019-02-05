ألف دونم مقدسية تذهب إلى إسرائيل عبر فتح طريق جديدة

كشف رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، بسام بحر، عن وجود مخطط إسرائيلي للاستيلاء على ما يزيد عن ألف دونم من الأراضي الزراعية تحوي أشجار زيتون إلى جانب منازل مملوكة لفلسطينيين في خلة عبد جنوب شرق القدس.

© AFP 2018 / Menahem KAHANA الخارجية الروسية: الاستيطان لن يعزز أمن إسرائيل

القاهرة — سبوتنيك . أوضح رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، بسام بحر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن هدف المخطط هو ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه أدوميم".

وأشار بحر إلى إعلان بلدية القدس عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس حتى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وعثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تقرير أصدرته مطلع تموز/ يوليو 2016، أن مواصلة العنف والأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعمال الاستفزازية، بالإضافة إلى مواصلة سياسة الاستيطان، لا تتناسب قطعا مع التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.