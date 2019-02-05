الخارجية الروسية و"روسيا سيغودنيا": هناك حاجة لمنصة تنظيم معلومات

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية والوكالة الدولية الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، أنه من الضروري إنشاء منصة دائمة للخبراء بهدف العمل على وضع نهج وطني من أجل تنظيم فضاء المعلومات وصياغة توصيات للهيئات الحكومية.

موسكو — سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الثلاثاء 5 فبراير / شباط، عن نتائج الطاولة المستديرة لليوم الدولي لأمن الإنترنت حول الاتجاهات العالمية والفكر السليم الذي عقد في مبنى الوكالة الدولية الإعلامية "روسيا سيغودنيا".

© AP Photo / Markus Schreiber تنظيم "داعش" يهدد ألمانيا وميركل عبر الإنترنت

وقال البيان: "تسمح لنا الاتجاهات في تنظيم الإنترنت في العالم بالتنبؤ بزيادة تشديد التشريعات في المجال الرقمي، وهذا يرجع إلى حقيقة أن المجتمع الدولي في حالة مواجهة معلوماتية".

كما خلص المشاركون في الطاولة المستديرة إلى أن تنظيم الإنترنت في روسيا أقل صرامة عموما من الدول الأخرى، موضحين، أنه في الوقت نفسه، تخضع القوانين المحلية إلى حد كبير، للمنطق السليم، والبيئة التنظيمية وتتطور بشكل تدريجي، ووفقا لبعض الخبراء، فإن المنهج الضروري المنظم لعمل الإنترنت في روسيا، مفقود".

وأشار البيان إلى أن هناك حاجة واضحة لرصد الاتجاهات في تنظيم الإنترنت في روسيا والخارج من أجل مراعاة مصالح الأعمال كمحرك للتنمية الاقتصادية، ومصالح وسائل الإعلام الروسية والمجتمع والدولة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السلطات الروسية تنوي تشديد الغرامات على الشركات التكنولوجية، التي لا تلتزم بالقوانين التي وضعتها روسيا فيما يخص استخدام مواقع الإنترنت، بينها الالتزام بحذف بعض النتائج من محركات البحث مثل "غوغل".

الجدير بالذكر أن روسيا كانت قد أصدرت قوانين تضبط استخدامات الإنترنت وتحول دون استخدام الإرهابيين له في الترويج عن الفضاء المعلوماتي في روسيا، وقوانين أخرى من بينها تشريعات تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث، وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة الخوادم داخل البلاد.