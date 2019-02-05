المفوضية الأوروبية: عقد اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى نهاية 2019

رأى رئيس مديرية المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة دومينيك ريستوري، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن التوصل إلى عقد اتفاق بشأن مواصلة إمدادات الغاز الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر أراضي أوكرانيا، على الرغم من أن المحادثات الوزارية الثلاثية بهذا الشأن، من المتوقع أن تستأنف فقط، في أيار/ مايو المقبل.