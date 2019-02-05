بدء إنجاز قسم من مشروع الخط السريع الذي يربط إيران مع سوريا والعراق

بدأت عمليات إنجاز خط كرمانشاه – بيستون – حميل، حيث أكد وزير الطرق الإيراني أن هذا الخط السريع يشكل قطعة هامة في المشروع الذي يربط بين إيران والعراق وسوريا لتسهيل الترانزيت بينها.

وأكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي خلال مراسم البدء بانجاز الخط السريع بين كرمانشاه وبيستون وحميل: يبلغ طول المشروع 141 كيلومترا، واستثماره 1.5 تريلون تومان، ويشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 70%، كما نقلت وكالة "فارس".

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وبين إسلامي أن البلاد بحاجة لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع البنيوية، وقال: إن هذا الخط السريع يشكل قطعة هامة من مشروع الربط بين المراقد المقدسة بين إيران والعراق و سوريا لتسهيل الترانزيت، معربا عن أمله بإنجاز هذه القطعة بشكل أسرع بمساعدة القطاع الخاص وموافقة البنوك في منح تريليون تومان من التسهيلات.

كما أعلن وزير الطرق أن موضوع إنشاء دائرة عامة للسكك الحديدية في محافظة كرمانشاه، باق على قوته، وأنه يمضي في مراحل المصادقة، وسيتم الإعلان عنه قريبا.

ووقعت الحكومة السورية والحكومة الإيرانية، في وقت سابق، مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد.