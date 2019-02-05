مسيحي متطرف يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن مسيحي متطرف في هولندا، عن اعتناقه الدين الإسلامي، بعدما كان من أشد معارضيه في بلاده.

قال البرلماني الهولندي السابق، فان كلافيرن، في حديث لـ "الإذاعة الهولندية"، أمس الاثنين "كنت أواجه خلال قيامي بهذا العمل عددا متزايدا من الأشياء التي جعلت رؤيتي للإسلام أكثر هشاشة".

© AP Photo / Antonio Calanni مغنية عالمية شهيرة تعتنق الإسلام وتردد الأذان (فيديو وصور)

وكان فان كلافيرن (39 عاما) ينتقد الديانة الإسلامية بتشدد، إذ كان يقول إن "الإسلام كذبة" و"القرآن سم"، بحسب ما ذكرته صحيفة " إن آر سي "، التي أجرت مقابلة معه.

وأوضحت الصحيفة أن فان كلافيرن نطق بالشهادتين في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، خلال إجرائه أبحاثا عن الدين الإسلامي.

وعقب اعتناقه الإسلام، قام كلافيرن بتأليف كتاب أشار فيه إلى عدم صحة الأفكار المعادية للإسلام.

وكان فان كلافيرن عضوا في البرلمان الهولندي من 2010 حتى 2014، ومثل "الحزب من أجل الحرية"، الذي يتزعمه السياسي المشهور بمواقفه المتشددة المناهضة للإسلام، خيرت فيلدرز.

وانسحب فان كلافيرن من الحزب في 2014، بعد تجمع لأنصار ويلدرس، الذي سأل آنذاك الجمهور ما إذا كانوا يريدون أن يكون في بلادهم أقل أم مزيد من المغاربة، فردوا: "أقل أقل أقل".

وأسس فان كلافيرن بعد ذلك قوة سياسية جديدة، أطلق عليها اسم "الحزب من أجل هولندا"، ولكنه فشل في الفوز بمقعد في البرلمان خلال انتخابات 2017، واعتزل السياسة بعد ذلك.