ترامب يساند نتنياهو في انتخابات الكنيست

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست المقبل.

يأتي تأييد ومساندة ترامب لنتنياهو عبر مشاركة صورة على حسابه الخاص على "إنستغرام" للافتة لهما، انتشرت في إسرائيل، في إطار دعاية انتخابية لحزب "الليكود" الحاكم، وذلك عشية الانتخابات الداخلية لحزب "الليكود" الإسرائيلي؛ بحسب الموقع الإلكتروني "المصدر".

ويجري الحزب الحاكم في إسرائيل "الليكود"، اليوم الثلاثاء، انتخابات داخلية لتحديد قائمة المرشحين التي ستخوض الانتخابات العامة، في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقد توجه منذ الصباح الباكر، نحو 120 ألف منتسب للحزب لانتخاب 142 مرشحا، يتنافسون بينهم على دخول الكنيست.

وكان نتنياهو قد ناشد أعضاء "الليكود" دعم اقتراح خاص به إلى جانب انتخاب الممثلين، وهو السماح له بتعيين مرشحين في القائمة دون انتخابهم.

وقال نتنياهو إنه يطلب ذلك "من أجل ضمان نصر الحزب في وجه ائتلافات اليسار". وقد أثار الاقتراح غضب نواب كنيست من "الليكود" يعارضون فكرة تعيين مرشحين في القائمة، دون انتخابات.