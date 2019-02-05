كرواتيا توقع بروتوكول انضمام مقدونيا إلى "الناتو"

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكرواتي، دامير كرستيتشيفيتش، أن كرواتيا تؤيد تماما انضمام مقدونيا إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أنها ستوقع البروتوكول بشأن انضمام سكوبيه إلى الحلف.

بلغراد — سبوتنيك. جاء هذا الإعلان لوزير الدفاع الكرواتي أثناء زيارته لسكوبيه، حيث التقى رئيس الوزراء المقدوني، زوران زائيف، اليوم الثلاثاء 5 فبراير/ شباط.

وأصدرت الحكومة المقدونية بيانا، بعد اللقاء، مع جاء فيه: "عبر الاجتماع عن دعم الحكومة الكرواتية لإندماج مقدونيا في حلف ( الناتو )، وأن كرواتيا ستوقع على بروتوكول بشأن انضمام بلدنا إلى الحلف، كما رحبت بدخول بلدنا إلى أسرة الناتو.

ونوه الوزير إلى أن كرواتيا دعمت جمهورية مقدونيا في يونيو / حزيران، للحصول على موعد المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

هذا وأعلنت الحكومة المقدونية، أمس الاثنين، أنه سيتم التوقيع على بروتوكول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير.

وبهذه الطريقة، ستصادق الدول الأعضاء في حلف (الناتو) وعددها 29 دولة على جعل البلد جزءا من نظام وإجراءات الناتو، بحيث تشارك مقدونيا في مؤسسات الحلف كدولة عضو مدعوة من دون حق التصويت.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أنه سيتم الترحيب بجمهورية مقدونيا الشمالية فور تصديق جميع الأعضاء الـ29 على بروتوكول انضمام العضو رقم 30 إلى الحلف.