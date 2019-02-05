تحذير إيراني جديد لإسرائيل

وقال علي شمخاني، إذا استمرت هذه الأعمال، فسوف يتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومناسب.
المعلم في طهران
وجاء تصريحات المسؤول الإيراني، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي وصل اليوم إلى طهران.
بدوره، شرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في هذا اللقاء آخر التطورات الميدانية في بلاده، معتبرا متابعة العملية السياسية لاجتياز الأزمة أحد الخيارات المهمة.
وقال إن الحكومة السورية ستستمر في إجراء محادثات جدية مع المعارضة غير المسلحة، التي ترغب بالحفاظ على وحدة البلاد.
واعتبر المعلم أن تحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة مشروط بتغيير نهج بعض البلدان لدعم الإرهاب.
وأكد أنه تمت دعوة المستشارين العسكريين الايرانيين من قبل الحكومة السورية لتمكين قواتها المسلحة من مواجهة الإرهاب في سوريا، وحكومتها ملتزمة بالحفاظ على أمن القوات الإيرانية على الأرض السورية.
شروط مهينة
وقد أعرب الاتحاد عن قلقه الشديد من مشروع طهران الصاروخي الباليستي، داعيا إياها إلى الإحجام عن هذه الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن دور إيران المتنامي في صراعات الشرق الأوسط، منها دعم جماعات في لبنان وسوريا ووجود قوات إيرانية في سوريا. كما انتقد سجل حقوق الإنسان في إيران، حيث سلط الضوء على تطبيقها عقوبة الإعدام، وحثها على ضمان المساواة في الحقوق للنساء والأقليات.
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