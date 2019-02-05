الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أعضاء في المافيا الإيطالية

وقالت الشرطة في بيان إن المداهمات نفذت بالاشتراك مع الشرطة الإيطالية ونتج عنها "تفكيك واحدة من أبرز منظمات تهريب المخدرات الدولية وأكثرها عنفا في كوستا ديل سول الإسبانية وكامبو دي جبل طارق".
وأضاف البيان أن أعضاء عصابة "كامورا" كانوا يتولون نقل المخدرات إلى إيطاليا.
Spanish police strike blow to Camorra mafia crime network https://t.co/ln3xfZLgW5 #italy #singapore #news pic.twitter.com/K81KuusVK3— Italian Association of Singapore (@italiasingapore) February 5, 2019
وتابع أن التحقيق يجري مع سبعة آخرين من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وجمهورية الدومنيكان ضمن القضية.
ومضى قائلا إنه تم التحفظ على كميات من مخدر الحشيش وزنها نصف طن خلال مداهمات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
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