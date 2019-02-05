الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أعضاء في المافيا الإيطالية

نشرت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فيديو يصور مداهمات جنوبي البلاد أسفرت عن إلقاء القبض على 14 شخصا بينهم أعضاء في عصابة "كامورا" إحدى العصابات الإيطالية.

وقالت الشرطة في بيان إن المداهمات نفذت بالاشتراك مع الشرطة الإيطالية ونتج عنها "تفكيك واحدة من أبرز منظمات تهريب المخدرات الدولية وأكثرها عنفا في كوستا ديل سول الإسبانية وكامبو دي جبل طارق".

وأضاف البيان أن أعضاء عصابة "كامورا" كانوا يتولون نقل المخدرات إلى إيطاليا.

​وتابع أن التحقيق يجري مع سبعة آخرين من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وجمهورية الدومنيكان ضمن القضية.

ومضى قائلا إنه تم التحفظ على كميات من مخدر الحشيش وزنها نصف طن خلال مداهمات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.