ترامب: سأنشئ "حائطا بشريا" على حدود المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن أن ينشئ حائطا بشريا على حدود المكسيك، عند الضرورة.

© REUTERS / JIM YOUNG ترامب يطلب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

وكتب ترامب على "تويتر": عدد هائل من الأشخاص يتدفق نحو حدودنا الجنوبية آملين عبورها إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا، "أرسلنا المزيد من القوات العسكرية إلى هناك، وسوف ننشئ حائطا بشريا عند الضرورة".

واستطرد "لو كنا نمتلك جدار حقيقيا، لما حدث هذا".

ويطالب دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري، بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019

ولأن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن تمرير الميزانية الفيدرالية يتطلب موافقتهم وهو الشيء الذي لم يحدث، وتسبب في إغلاق حكومي أدى إلى توقف الحكومة الأمريكية جزئيا لأكثر من شهر.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعدما أعادت الحكومة فتح مؤسساتها مؤقتا.