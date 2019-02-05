"سبوتنيك" تنفرد بمسودة بيان الحكومة اللبنانية حول النازحين وتشديد على التواصل مع روسيا

تضمنت مسودة بيان الحكومة اللبنانية الجيدة بندا خاصا بالنازحين السوريين في البلاد، أكدت فيه موقفها منهم مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو عودتهم الآمنة إلى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة".

حصلت "سبوتنيك" على مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الصادر عن "لجنة صياغة البيان الوزاري"، في ما يتعلق بملف النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.

وجاء في المسودة أن "الحكومة اللبنانية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة".

وجددت الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، باعتبارها المبادرة الدولية الوحيدة وتتضمن خطوات عملية وواضحة.

كما ذكرت المسودة أن الحكومة ستعمل على تفعيل التواصل اللبناني- الروسي في هذا المجال من خلال اللجنة الأمنية التقنية التي تم تشكيلها.

الجدير ذكره أن السوريين الذين خرجوا خلال الأزمة من بلادهم إلى العديد من الدول العالم وخاصة الأوروبية، سارعوا هناك وفي تلك المجتمعات التي تعتبر مختلفة جدا في الثقافة والمفاهيم، سارعوا إلى الاندماج فيها. وساعدهم في ذلك تقبل فئات واسعة من المجتمعات الغربية لموجات المهاجرين.