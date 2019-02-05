زلزال قوي يضرب منطقة قرب جامو وكشمير

وقع زلزال قوي قرب منطقتي جامو وكشمير شمال الهند، اليوم الثلاثاء 5 فبراير / شباط.

© REUTERS / Anthony Phelps زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة سيبيروت شمالي إندونيسيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، مشيرا إلى أنه وقع قرب ولاية جامو وكشمير.

وذكرت "رويترز" أن الزلزال وقع على بعد 118 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سريناجار في جامو وكشمير.

ولم تصدر بيانات حول وقوع خسائر بشرية، أو مادية عقب الزلزال.