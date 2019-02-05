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20:47 05 فبراير/ شباط 2019
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    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    روحاني مخاطبا ترامب: أنت تتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية

    © Sputnik . Sergei Guneev
    العالم
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    وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، تصريحات ترامب حول تواجد القوات الأمريكية في العراق لمراقبة إيران بأنها هراء ومرفوضة تماما.

    وقال الرئيس روحاني في كلمته خلال مراسم إهداء جائزة كتاب "السنة" عصر اليوم الثلاثاء موجها كلامه إلى ترامب "أنت تعادي شعوب منطقتنا، وتتحدث بلغة سخيفة وغير دبلوماسية وغير مقبولة لأي شخص، أنت تقول أننا سنبقى في العراق، لقد قلت أنكم بقيتم في العراق لمحاربة الإرهاب، ومن الجيد أنك كشفت عن نواياك بأنكم في العراق ليس بسبب الإرهاب ولا من أجل الشعب العراقي، وإنما تريدون البقاء في العراق لمراقبة إيران"، وفقا لوكالة "فارس".

    ترامب
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    وأضاف روحاني "هذا المنطق يرفضه كل عراقي وإيراني، أنت تقول صراحة أنك تحتل جزءا من الأراضي العراقية للتجسس على البلد المجاور للعراق".

    وأكد الرئيس الإيراني أن تصريحات ترامب هذه لا تتوافق مع أي منطق في العالم، وأنه يكشف عن أن الهدف الحقيقي من تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان والمنطقة هو لمراقبة إيران أو روسيا أو الصين، وقال مخاطبا الأمريكيين "أنتم الذين لديكم أسطول وقوة بحرية راقبوا البحار، ولديكم قوة جوية قوية فلماذا تحتلون أراضي دول أخرى، ولماذا تكذبون".

    ووجه روحاني كلامه إلى أعداء الجمهورية الإسلامية قائلا: إذا أردتم إعادة إيران إلى الوراء عاما، فهذا أمر مستحيل. لن نعود إلى عهد الهيمنة الأمريكية على إيران، وأن تلك الفترة التي كنتم تتحكمون بكل شيء في إيران قد ولت، والشعب الإيراني لن يأخذ إذنا منكم ولن يخضع لكم، ولن يركع إلا لله ويعمل وفق إرادته الوطنية، ويمضى قدما إلى الأمام.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس حسن روحاني, دونالد ترامب, أمريكا, إيران, العراق
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