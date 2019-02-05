ممثلو الشيشان وداغستان يناقشون قضايا الحدود بين الجمهوريتين

غروزني — سبوتنيك. وقال ممثل المكتب الإعلامي للجمعية التشريعية لوكالة "سبوتنيك": "تمت في الاجتماع المشترك مناقشة مسائل توضيح خط الحدود الإدارية بين الجمهوريتين".
هذا وأنشأت سلطات الجمهوريتين، في 22 كانون الثاني/ يناير، مجموعة عمل مكونة من أعضاء في البرلمان وممثلين عن الإدارات، هدفها العمل على حل قضايا تثبيت الحدود بين المناطق خلال عام 2019.
وصدرت تعليمات إلى رؤساء المناطق الحدودية في الشيشان وداغستان، للعمل على توضيح خط الحدود الإدارية على كلا الجانبين.
وكذلك وقع رئيسا البرلمانين اتفاقية تعاون بين الهيئات التشريعية للجمهوريتين.
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