ممثلو الشيشان وداغستان يناقشون قضايا الحدود بين الجمهوريتين

أفادت الجمعية التشريعية في جمهورية الشيشان، اليوم الثلاثاء، أن وفد داغستان برئاسة رئيس البرلمان، خيزري شيخسعيدوف، ناقش في العاصمة الشيشانية غروزني، مع الزملاء قضايا توضيح الحدود الإدارية بين الجمهوريتين.

غروزني — سبوتنيك. وقال ممثل المكتب الإعلامي للجمعية التشريعية لوكالة "سبوتنيك": "تمت في الاجتماع المشترك مناقشة مسائل توضيح خط الحدود الإدارية بين الجمهوريتين".

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وتابع "وأكد المشاركون بالاجتماع، أن جميع القضايا ستحل على أساس الأخوة والاحترام المتبادل، ويجري الحديث فقط عن ترسيم الحدود الإدارية نظرا لأنه من الضروري تقديم هذه البيانات إلى سجل الدولة العقاري".

هذا وأنشأت سلطات الجمهوريتين، في 22 كانون الثاني/ يناير، مجموعة عمل مكونة من أعضاء في البرلمان وممثلين عن الإدارات، هدفها العمل على حل قضايا تثبيت الحدود بين المناطق خلال عام 2019.

وصدرت تعليمات إلى رؤساء المناطق الحدودية في الشيشان وداغستان، للعمل على توضيح خط الحدود الإدارية على كلا الجانبين.

وكذلك وقع رئيسا البرلمانين اتفاقية تعاون بين الهيئات التشريعية للجمهوريتين.