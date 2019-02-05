ماذا غرد بابا الفاتيكان أثناء زيارته التاريخية للإمارات

كان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حريصا على التواصل مع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع زيارته التاريخية للإمارات العربية المتحدة، التي استمرت 3 أيام.

أطلق بابا الفاتيكان 5 تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إذ أكد في تغريدته الأولى على أن "الله مع الذين يسعون للسلام، وبسبب مباركته من السماء، فإن كل خطواتهم ناحية هذا الدرب تتحقق على الأرض".

God is with those who seek peace. From heaven He blesses every step which, on this path, is accomplished on earth. #UAE #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) February 4, 2019

وفي التغريدة الثانية، تطرق البابا فرنسيس إلى وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تم التوقيع عليها في ختام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي، مساء أمس الاثنين، بحضوره وشيخ الأزهر، أحمد الطيب.

وغرد "إن وثيقة الإنسانية التي وقعت اليوم في أبوظبي مع أخي الإمام الأكبر للأزهر، تدعو جميع الأشخاص الذين يؤمنون بالله والإيمان بالأخوة الإنسانية أن يتحدوا ويعملوا معا".

The Document on Human Fraternity, which I signed today in Abu Dhabi with my brother the Grand Imam of Al-Azhar, invites all persons who have faith in God and faith in human fraternity to unite and work together. https://t.co/74Ig3XOPzw — Pope Francis (@Pontifex) February 4, 2019

أما التغريدة الثالثة، فأكد البابا فرنسيس على أهمية الصلاة، قائلا "إن الصلاة تنقي قلب الإنسان من الالتفاف على نفسه، وأضاف إن صلاة القلب تعيد الأخوية".

Prayer purifies the heart from turning in on itself. Prayer of the heart restores fraternity. #UAE #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) February 4, 2019

وبمناسبة شهوده على وضع حجر كنيسة القديس فرنسيس في أبوظبي، فقد تحدث البابا في تغريدته الرابعة، عن الدور الذي لعبه القديس فرنسيس، في "تذكير البشرية أن المسيحيين انطلقوا في الحياة وهم مسلحين فقط بإيمانهم المتواضع وحبهم الملموس"، وتابع "إذا كنا نعيش في العالم وفقا لتعليمات الله، فسوف نصبح ممثلين لوجوده".

Saint Francis reminds us that Christians set out armed only with their humble faith and concrete love. If we live in the world according to the ways of God, we will become channels of His presence. #UAE #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) February 5, 2019

أما التغريدة الخامسة، فأطلقها البابا فرنسيس، بعدما ترأس صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي فى استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

وأكد فيها على أن "التطويبات" هي خارطة طريق لحياتنا، فهي تدعونا إلى أن نبقي قلوبنا نقية، وأن نمارس الحلم والعدالة، وأن نكون رحماء للجميع، وأن نعيش الشفقة بالاتحاد مع الله".

The Beatitudes are a roadmap for our life: they invite us to keep our hearts pure, to practice meekness and justice, to be merciful to all, to live affliction in union with God. #UAE #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) February 5, 2019

وغادر البابا فرنسيس الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد زيارة تاريخية هي الأولي التي يقوم بها بابا للفاتيكان لشبه الجزيرة العربية.

© REUTERS / TONY GENTILE ميدالية ووثيقة نادرة... ابن زايد وبابا الفاتيكان بتبادلان الهدايا التذكارية (صور)

وحضر عشرات الآلاف من الكاثوليك وعدة آلاف من المسلمين قداسا عاما غير مسبوق في وقت سابق اليوم، رأسه البابا فرنسيس.

ويعيش في الإمارات نحو مليون من بين مليوني كاثوليكي يقيمون في شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام كثير منهم من الفلبين والهند.

وكان البابا قد وصل إلى الإمارات يوم الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأدان البابا خلال زيارته الحروب في المنطقة ومن بينها الحرب في اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية وهي الحرب التي تشارك فيها الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف تقوده السعودية.