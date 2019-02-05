تعرف على "الاتفاقية التاريخية" بين الخطوط القطرية والاتحاد الأوروبي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية ومسؤولون أوروبيون اليوم الثلاثاء أنهم اختتموا محادثات حول اتفاقية "تاريخية" ستسمح للمزيد من شركات الطيران الأوروبية بتشغيل خدمات من وإلى الدوحة.

وستسمح الاتفاقية، قد تكون الأولى من نوعها بين بروكسل ودولة خليجية، للناقلات الجوية "بوصول مطلق وغير مقيد" بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن الشركة، نقله موقع "فرانس 24".

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "نتمنى لهذه الاتفاقية أن تساهم في تشجيع الشركات الأخرى وأسواق الطيران المهمة على توحيد الجهود لإنجاز نظام طيران عالمي محرر من القيود للأجيال القادمة".

© AP Photo / Michael Probst "الخطوط القطرية" تنجز صفقة مطار فنوكوفو في 2019

وبحسب الباكر فإن الاتفاقية ستوفر "أرضية مشتركة لشركات الطيران في أوروبا و قطر لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل، وخلق فرص جديدة للتعاون والتنسيق".

وسيتم توقيع الاتفاقية رسميا في وقت لاحق من هذا العام.

من جهته، أكد المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية هنريك هولولي أن الجانبين وجدا "أرضية مشتركة للتفاهم".

وتتعرض الخطوط الجوية القطرية، كغيرها من شركات الطيران في دول الخليج لاتهامات بأنها تتلقى دعما حكوميا، ما يمنحها ميزات مقابل شركات الطيران في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتغطي الاتفاقية عدة مجالات بينها "المنافسة العادلة والبيئة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية والشفافية".