صحيفة عبرية: صواريخ "إس 300" السورية في وضع الاستعداد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الأقمار الصناعية التقطت صورا لبطاريات منظومة الدفاع الروسية "إس 300" المنصوبة في سوريا، وهي في وضع الاستعداد.

ونقلت الصحيفة العبرية عن شركة "ImageSat" الإسرائيلية للأقمار الصناعية صورا لوضعية بطاريات الصواريخ الروسية في سوريا، وهي في وضع الاستعداد، أو الوضع العملياتي، وهي صور قد التقطت، اليوم، تظهر تعديل وضعية 3 من أصل 4 بطاريات إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، التي نقلتها روسيا إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للوضعية العملياتية.

وأفادت الصحيفة العبرية أن هذه الصور تظهر للمرة الأولى وضعية إطلاق هجومية لبطاريات المنظومة الدفاعية الروسية، في وقت رجحت الصحيفة أن يكون ذلك مؤشرا على جاهزية تشغيل البطاريات المضادة للصواريخ، وإتمام التدريبات التي أجراها الخبراء الروس للعسكريين السوريين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن روسيا أعلنت بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسليم الدولة السورية منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، وذلك في أعقاب تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل 20" في سوريا، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.