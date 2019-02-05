البابا فرنسيس: هذا ما وجدته في الإمارات

أدلى البابا، الذي سبق له التنديد بالحرب في اليمن مرات عدة، بهذه التعليقات ردا على سؤال على متن طائرته خلال عودته من أبوظبي عاصمة الإمارات، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / TONY GENTILE ماذا غرد بابا الفاتيكان أثناء زيارته التاريخية للإمارات

وعندما سئل البابا عما إذا كان ناقش الوضع في اليمن خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزعماء آخرين، فقال "تحدثت بشأنه لكن مع أشخاص قليلين فحسب".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل "سأقول أنني وجدت نية حسنة للبدء في عمليات سلام".

وأودت الحرب اليمنية المستمرة منذ نحو 4 سنوات بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وتركت قرابة 16 مليونا على شفا المجاعة.

ويخوض التحالف، الذي تقوده السعودية الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، صراعا ضد الحوثيين، والذين أطاحوا بهادي من السلطة.

وتحاول الأمم المتحدة تطبيق اتفاق هش لوقف إطلاق النار في ميناء الحديدة الرئيس في اليمن، الذي يمثل شريان الحياة لملايين الأشخاص، وتأمل أن يمهد الاتفاق الطريق أمام محادثات لإنهاء الحرب.