غوايدو: برلمان المعارضة الفنزويلي يقر حكما انتقاليا لاستعادة الديمقراطية

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، والذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أن المجلس الوطني لفنزويلا الذي تسيطر عليه المعارضة تبنى حكما انتقاليا يوم الثلاثاء لاستعادة الديمقراطية.

مكسيكو- سبوتنيك. وكتب غوايدو بمدونة صغيرة على تويتر: "وافقنا في الجمعية الوطنية على قانون بشأن تنظيم الانتقال إلى الديمقراطية واستعادة الدستور، ووضع أسس لانتقال ديمقراطي بعد نهاية الاستيلاء [على السلطة]".

¡Punto aprobado!



Desde la @AsambleaVE aprobamos la Ley del Estatuto que rige la transición hacia la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, con la que sentamos las bases para regir la transición democrática una vez cese la usurpación. #SesiónAN — Juan Guaidó (@jguaido) February 5, 2019

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات وصرح وزير الخارجية الفرنسي، إيف لو دريان، أمس الاثنين، أن غوايدو لديه الصلاحية بتنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا. وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن غوايدو هو الشخص الذي نتوقع منه أن يبدأ العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، بدورها أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، أن بلادها تعترف بغوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا، كما أعلن كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية البريطاني جيمي هانت، إضافة إلى المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية مادورو.