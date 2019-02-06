ماكرون يحدد تاريخ 24 أبريل يوما وطنيا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن

باريس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة لوفيغارو أكد ماكرون خلال كلمة ألقاها بمناسبة حضوره للعشاء السنوي لمجلس تنسيق المنظمات الأرمنية في فرنسا، على نيته الوفاء بوعده الانتخابي وتخصيص يوم وطني لذكرى إبادة الأرمن.
وتعترف تركيا في يومنا هذا بقيام القوات العثمانية بقتل أرمن إبان الحرب العالمية الأولى لكنها ترفض جملة وتفصيلا تصنيف قتل الأرمن بـ"الإبادة".
وتصف أرمينيا وعدد من المؤرخين الغربيين والبرلمانات الأجنبية، عمليات القتل الجماعي للأرمن قبل نحو قرن من الزمان بأنها "إبادة جماعية"، غير أن الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من حلفاء تركيا يمتنعون عن استخدام هذا الوصف.
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