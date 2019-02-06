ترامب يعد في خطابه أمام الكونغرس بـ "نهج جديد " للحروب التي تقودها الولايات المتحدة

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه السنوي أمام الكونغرس بـ"نهج جديد" للحروب التي تقودها الولايات المتحدة.

واشنطن- سبوتنيك. ونشر المكتب الصحفي في البيت الأبيض مقتطفات من خطاب ترامب أمام الكونغرس، قوله: "كمرشح رئاسي، أعد بنهج جديد (للحروب). الدول العظمية لا تقاتل في حروب لا نهاية لها".