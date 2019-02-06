وزراء بريطانيون يجرون محادثات سرية لتأجيل "بريكست" 8 أسابيع

موسكو — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، سيؤجل هذا التأخير موعد الانسحاب إلى 24 أيار/ مايو، وفي الوقت الراهن، فإن الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 آذار/ مارس.

© Sputnik . Francois Mori المتحدث الصحفي باسم رئيس المجلس الأوروبي:"بريكست" ليس مفتوحا لإعادة التفاوض

ووفقا للصحيفة، فإن من بين أولئك الذين اقترحوا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزير التجارة الدولية، وليام فوكس، وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ووزير المالية، فيليب هاموند.

هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي يوم الخميس المقبل، مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، لعرض مقترحاتها بتعديل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

كما يذكر أن مجلس العموم البريطاني صوت الثلاثاء الماضي بالرفض على الخطة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.