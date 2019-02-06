ترامب يعد ببناء الجدار على الحدود مع المكسيك

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس اليوم الأربعاء: "إدارتي سلمت الكونغرس عرضا منطقيا لإنهاء الأزمة على الحدود الجنوبية، والتي تشمل بناء حاجز أو جدار جديد".

ويطالب دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري، بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

ولأن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن تمرير الميزانية الفيدرالية يتطلب موافقتهم وهو الشيء الذي لم يحدث، وتسبب في إغلاق حكومي أدى إلى توقف الحكومة الأمريكية جزئيا لأكثر من شهر.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعدما أعادت الحكومة فتح مؤسساتها مؤقتا.