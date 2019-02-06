بومبيو: ترامب أعاد التأكيد على قيادة أمريكا للعالم في عامين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع مصلحة الشعب الأمريكي أولا، خلال إدارته للبلاد خلال العامين الماضيين.

© REUTERS / Jim Lo Scalzo/Pool ترامب يعدد ويشيد بإنجازات إدارته الحالية

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط: " ترامب وضع مصالح الشعب الأمريكي أولا، وقيادته لأمريكا أعادت التأكيد على الدور القيادي لنا حول العالم".

وتابع: "إنجازات ترامب تشمل ما حققه من تقدم في العلاقة مع كوريا الشمالية، والمواجهة مع إيران، إضافة إلى دعم الشعب الفنزويلي".

وتابع: "أجندة الرئيس دونالد ترامب جعلنا أكثر أمنا وأكثر رفاهية".

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارته، والتي وفقا له، تمكنت من تحقيق "تقدم سريع" في الاقتصاد، فضلا عن الجيش الذي أصبح الأقوى في العالم.

In his first two years, President @realDonaldTrump put the American people's interests first & reasserted our leadership around the world. From progress with the DPRK, to confronting Iran, to supporting the Venezuelan people, @POTUS' agenda made us safer & more prosperous. #SOTU pic.twitter.com/kq7JYwzJSp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 6, 2019

وقال ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس، نشر البيت الأبيض نصه، اليوم الأربعاء: "خلال العامين الماضيين، حلت إداراتي بوتيرة تاريخية وملحة مشكلات لم يولها قادة الحزبين اهتماما منذ عقود عديدة"، مضيفا: "بعد 24 شهرا من التقدم السريع، أصبح اقتصاد الولايات المتحدة موضع حسد أمام العالم بأسره، والقوات المسلحة الأمريكية أضحت الأقوى في العالم".