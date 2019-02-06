زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس: ترامب يهددنا

قالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب قدم وقائع مشوهة، خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

© REUTERS / POOL بومبيو: ترامب أعاد التأكيد على قيادة أمريكا للعالم في عامين

ولفتت بيلوسي، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط، إلى أن ما قاله ترامب في خطاب حالة الاتحاد يحتاج إلى أيام لكشف حقيقته".

وأضافت: "ترامب تحدث عن الإنجازات التي حققها، لكنه في ذات الوقت، وجه تهديدا للكونغرس، في حال القيام بمهامه الرقابية، التي كفلها له دستور الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "بدلا من إشعال نار الخوف وصناعة أزمة بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك، يجب على ترامب أن يلتزم بالتوقيع على القانون، الذي يحول دون دخول الحكومة في إغلاق جزئي مرة أخرى".

وأوضحت زعيمة الديمقراطيين أن الرئيس الأمريكي يرسل التهديدات، التي تخص أمن الأمريكيين بهدف الدفع باتجاه الموافقة عليه، متناسيا أن هناك ظاهرة وبائية تهدد الأمريكيين وهي انتشار العنف بسبب استخدام السلاح على نطاق واسع داخل البلاد.

وأشاد ترامب بالإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارته، والتي وفقا له، تمكنت من تحقيق "تقدم سريع" في الاقتصاد، فضلا عن الجيش الذي أصبح الأقوى في العالم.

وقال ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس، الذي نشر البيت الأبيض نصه، اليوم الأربعاء: "خلال العامين الماضيين، حلت إداراتي بوتيرة تاريخية وملحة مشكلات لم يولها قادة الحزبين اهتماما منذ عقود عديدة"، مضيفا: "بعد 24 شهرا من التقدم السريع، أصبح اقتصاد الولايات المتحدة موضع حسد أمام العالم بأسره، والقوات المسلحة الأمريكية أضحت الأقوى في العالم".