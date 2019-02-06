تغريدة من فنزويلا تصف ترامب بالـ"متغطرس الإمبريالي"

علق وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، اليوم الأربعاء، على نوايا الولايات المتحدة بناء جدار فاصل مع المكسيك، مؤكدا عودة العنصرية والعزلة إلى البيت الأبيض، واصفا ترامب بالإمبريالي المتغطرس.

وغرد أرياسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إن "دونالد ترامب يحمي الجدار على الحدود الجنوبية ويجرم الهجرة. وقد عادت العنصرية والتمييز إلى الولايات المتحدة".

Ante los ataques inmorales de @realDonaldTrump, nuestro apoyo y respeto al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán. No hay sanciones o bloqueo que puedan con la voluntad de los pueblos libres y soberanos #TrumpLies #TrumpHandsOffVenezuela — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 6, 2019

وأشار إلى أن ترامب "لا يمكنه التغلب على غطرسته الإمبريالية ولا يزال يستخدم مصطلح "المهاجرين غير الشرعيين"، مضيفا: "باسم فنزويلا وأميركا اللاتينية جمعاء، نرد بأنه لا يوجد أحد غير قانوني، ولا غريب".

وخلال خطابه السنوي حول حالة "الاتحاد" أمام الكونغرس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد ترامب أن أمام الكونغرس 10 أيام لتمرير مشروع لتخصيص الأموال لتشييد جدار مع المكسيك ويضمن أمن حدودنا الجنوبية، مشيرا إلى أن الكونغرس عليه أن يظهر للعالم بأسره، أن أميركا، تعتزم وضع حد للهجرة غير الشرعية.