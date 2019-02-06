زعيمة الديمقراطيين تقوم بـ"تصرف غريب" خلال خطاب ترامب أمام الكونغرس

قامت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بتصرف غريب خلال خطاب ترامب السنوي عن حالة الاتحاد.

© AP Photo / Jose Luis Magana زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس: ترامب يهددنا

وألقى ترامب، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط، خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، وتحدث فيه عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارته، والتي وفقا له، تمكنت من تحقيق "تقدم سريع" في الاقتصاد، فضلا عن الجيش الذي أصبح الأقوى في العالم.

وتظهر بيلوسي في الفيديو وهي تخرج لسانها، أثناء جلوسها إلى جوار مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، خلال إلقاء ترامب خطابه السنوي أمام الكونغرس.

وقال ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس، نشر البيت الأبيض نصه، اليوم الأربعاء: "خلال العامين الماضيين، حلت إداراتي بوتيرة تاريخية وملحة مشكلات لم يولها قادة الحزبين اهتماما منذ عقود عديدة"، مضيفا: "بعد 24 شهرا من التقدم السريع، أصبح اقتصاد الولايات المتحدة موضع حسد أمام العالم بأسره، والقوات المسلحة الأمريكية أضحت الأقوى في العالم".

وقالت نانسي بيلوسي، في تدوينة عقب خطاب ترامب إن الرئيس قدم وقائع مشوهة، خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، مشيرة إلى أن ما قاله في خطاب حالة الاتحاد يحتاج إلى أيام لكشف حقيقته".

"We are born free, and we will stay free. Tonight, we renew our resolve that America will never be a socialist country." pic.twitter.com/D5Bnq9mxRe — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2019

واتهمت زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس ترامب بإشعال نار الخوف وصناعة أزمة بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك، وطالبته بأن يلتزم بالتوقيع على القانون، الذي يحول دون دخول الحكومة في إغلاق جزئي مرة أخرى".

وقالت: "ترامب تحدث عن الإنجازات التي حققها، لكنه في ذات الوقت، وجه تهديدا للكونغرس، في حال القيام بمهامه الرقابية، التي كفلها له دستور الولايات المتحدة الأمريكية".