عضو بـ"الشيوخ الأمريكي": يمكن إبرام اتفاقية للحد من التسلح بين أمريكا والصين

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ميت رومني، إن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاقية مع الصين بشأن الحد من التسلح.

واشنطن — سبوتنيك. وقال السيناتور الأمريكي لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط: "كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما يمكن تحقيق هذا، وربما لا، لكني آمل أن يتحقق ذلك".

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أنه من المهم دائما النظر فيما إذا كان بوسعنا تقليل خطر انتشار الأسلحة النووية في العالم، مضيفا: "للأسف، هذا أمر لا يسير في الاتجاه الصحيح مع بلدان مثل روسيا، التي لا تفي بالاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، على حد قوله".

وأضاف: "لحسن الحظ، تم إحراز تقدم في كوريا الشمالية، ونأمل أن نرى تقدما مع الدول الأخرى".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة تعلق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بعد قيام الجانب الأمريكي باتهام روسيا بانتهاك المعاهدة.

وأعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار مماثل من الولايات المتحدة، وأوعز ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى (معاهدة القوات النووية المتوسطة "أي إن إف")، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في عام 1987.

ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.