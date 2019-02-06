رئيس وزراء اليونان يزور آيا صوفيا خلال زيارته لتركيا

قام رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس بزيارة لمتحف آيا صوفيا في إسطنبول، اليوم الأربعاء، خلال رحلة تهدف إلى تحسين العلاقات مع تركيا التي شابتها التوترات طويلا بسبب نزاعات على الأراضي والتنقيب عن الطاقة وجزيرة قبرص.

واجتمع تسيبراس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، أمس الثلاثاء، حيث قال أردوغان إنه يتوقع المزيد من التعاون من أثينا لإعادة ثمانية جنود فروا إلى اليونان بعد محاولة انقلاب فاشلة في 2016. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Francois Lenoir اليونان... حكومة تسيبراس تحصل على ثقة البرلمان

ورافق إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان رئيس الوزراء اليوناني خلال جولته في آيا صوفيا التي كانت كاتدرائية لمدة 900 عاما قبل أن تتحول إلى واحدة من أعظم المساجد الإسلامية لمدة 500 عاما. وتحول المكان إلى متحف منذ عام 1935.

وفي وقت لاحق سيزور تسيبراس جزيرة قرب إسطنبول لحضور قداس في مدرسة خلقي اللاهوتية الأرثوذكسية التي ظلت مفتوحة إلى أن أغلقتها الدولة التركية عام 1971. ويعد رفض أنقرة إعادة فتح المدرسة مثارا آخر للخلاف.

كما سيلتقي مع البطريرك المسكوني برثلماوس الزعيم الروحي للأرثوذكس في جميع أنحاء العالم وممثلين عن الجالية اليونانية في إسطنبول.