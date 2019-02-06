تركيا تدين قرار ماكرون بإحياء ذكرى مذبحة الأرمن

أدانت أنقرة، اليوم الأربعاء، إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تخصيص يوم لإحياء ذكرى مذبحة الأرمن التي تُتهم تركيا بارتكابها في القرن الماضي خلال العهد العثماني.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة التركية، أوردته قناة "إيه خبر" التركية، قال الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم كالين: "ندين بشدة إعلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 24 نيسان/أبريل لإحياء ذكرى ما يطلق عليه مذبحة الأرمن"، مضيفا: "نرفض مساعي ماكرون الذي يعاني من مشاكل سياسية في بلده الرامية إلى تحويل الأحداث التاريخية إلى أداة سياسية".

ووصف البيان الحديث عن المذبحة بأنه "أكذوبة سياسية لا أساس لها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، ليل أمس الثلاثاء، عن قراره تحديد تاريخ الـ24 من نيسان/أبريل يوما وطنيا يحتفل به سنويا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن.