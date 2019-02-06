ظريف يرد على بومبيو: يهود إيران يحتفلون بـ40 عاما من التقدم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الإيرانيين بمن فيهم المواطنين اليهود، يحتفلون بمرور 40 عاما من التقدم رغم الضغوط الأمريكية.

وتأتي تصريحات ظريف، التي كتبها على "تويتر"، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط، عقب تدوينة سابقة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال فيها: "النظام الفاسد في إيران لم يفعل شيئا منذ 40 عاما".

Iranians—including our Jewish compatriots—are commemorating 40 yrs of progress despite US pressure, just as @realDonaldTrump again makes accusations against us @ #SOTU2019. US hostility has led it to support dictators, butchers & extremists, who've only brought ruin to our region — Javad Zarif (@JZarif) February 6, 2019

وكتب ظريف على "تويتر": "ترامب يوجه اتهامات ضدنا"، مضيفا: "الكراهية الأمريكية قادتهم لدعم أنظمة ديكتاتورية والأنظمة المتشددة، التي تسببت في الدمار لمنطقتنا".

In 1979, Ayatollah Khomeini sold the Iranian people a prosperous future. 40 years later, Iran’s corrupt regime has delivered nothing but broken promises. #40YearsofFailure #چهل_سال_شکست pic.twitter.com/nfU8EEoZR6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 4, 2019

وذكر وزير الخارجية الأمريكي في تدوينته عن إيران في 4 فبراير، أنه في عام 1979 وعد آية الله الخميني الإيرانيين بمستقبل مزدهر، مضيفا: "بعد 40 عاما، لم يقدم النظام الإيراني الفاسد سوى وعود كاذبة على مدى 40 عاما من الفشل".

واندلعت الثورة الإيرانية في عام 1979، حيث غادر الشاه محمد رضا بهلوي إيران إلى منفاه في مصر. وعاد الله الخميني، من باريس التي كان يقيم فيها إلى طهران".