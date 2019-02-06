"طالبان": أمريكا تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان في أبريل المقبل

أعلنت حركة "طالبان" أن واشنطن وعدت خلال المفاوضات، سحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل/ نيسان المقبل.

© REUTERS / Jonathan Ernst واشنطن تعلن التوصل لمسودة اتفاق سلام في أفغانستان

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل حركة "طالبان" مولاي عبد السلام حنفي، خلال "مؤتمر أفغانستان" في موسكو: "نعم الأمريكيون قالوا بأنفسهم إن نصف القوات ستسحب اعتبارا من فبراير/ شباط حتى نهاية إبريل/ نيسان".

وأوضح: "جدول الانسحاب سيبحث خلال اللقاءات القادمة".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن إدارته تجري محادثات بناءة مع حركة "طالبان" وغيرها من الجماعات الأخرى في أفغانستان، وأنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك والتركيز على مكافحة الإرهاب إذا حققت تقدما.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وممثلون عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام.

وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في المقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في أفغانستان.