مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا

أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا.

مدريد- سبوتنيك. ووقع الحادث، بحسب الطوارئ، في بلدية كويجورنا (محافظة مدريد)، حيث لاقت سيدة ورجل، وهما في الـ 50 عاما، مصرعهما.

ويقوم الحرس المدني بالتحقيق في أسباب الحادث، ومن المحتمل أن تكون الطائرة قد اصطدمت بجهاز طائر فرط خفيف أثناء تحليقها.