أوكرانيا تنسحب من معاهدة تبادل المعلومات القانونية مع روسيا

قررت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، الانسحاب من طرف واحد، من الاتفاق مع روسيا، بشأن تبادل المعلومات القانونية.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky المفوضية الأوروبية: عقد اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى نهاية 2019

وجاء في بيان الحكومة: "تبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى مرور ستة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا بعزمه على إنهاء المعاهدة.

وتنص الاتفاقية الموقعة في الـ18 من أبريل/نيسان عام 1995 في موسكو، من قبل الحكومتين الروسية والأوكرانية، على تقديم الطرفين معلومات قانونية لبعضهما بعضا عن طريق نقل المستندات الإلكترونية أو من خلال تقديم النصوص الرسمية للأعمال القانونية على الورق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الاتفاقية الأولى التي تنسحب منها أوكرانيا بشكل أحادي، حيث قام الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، في وقت سابق، بالتوقيع على قانون وقف العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.

في سياق آخر، أكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده تحتاج للسلام مع روسيا، وأن سكان بلاده أنهكوا من الحرب الدائرة جنوبي أوكرانيا.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا، أن روسيا لن تحارب أوكرانيا.