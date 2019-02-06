الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" في مؤتمر "وارسو"

ذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنير، سيكشف عن بعض تفاصيل "صفقة القرن"، خلال مؤتمر "وارسو".

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن جاريد كوشنر سيعلن عن بعض تفاصيل، وربما الكثير من تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، خلال مؤتمر الدولي حول الشرق الأوسط، الذي سيعقد في العاصمة البولندية وارسو، منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر كبير في البيت الأبيض، أن كوشنر سيكشف عن بعض تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية، خلال جلسة عامة مفتوحة، بمشاركة الصحفيين، على هامش اجتماعات مؤتمر وارسو، وبأن صهر الرئيس الأمريكي سيعلن عن التوقيت الذي تعتزم خلاله الولايات المتحدة الإعلان عن "صفقة القرن"، والكيفية التي تخطط الإدارة الأمريكية من خلالها الإعلان عن الخطة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هناك احتمالية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين كوشنير، والمبعوث الأمريكي الخاص، للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على هامش فعاليات المؤتمر نفسه.

يشار إلى أن مؤتمر "وارسو" سبق أن دعا له وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو خلال زيارة لدول الشرق الأوسط، وخاصة أثناء زيارته لقطر، الشهر الماضي، على أن يعقد هذا المؤتمر في الفترة من 13- 14 من الشهر الجاري، بمشاركة عدة دول عربية، وسيتناول المؤتمر، دفع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وهو مؤتمر مناهض لإيران.