أول تعليق إسرائيلي على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، التي تتزامن مع هذه الأيام.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها، مساء اليوم، الأربعاء، على صفحتها الرسمية باللغة العربية، المسماه بـ"إسرائيل بالعربية"، وادعت فيها تل أبيب أن هناك 40 عاما من الوعود الكاذبة للشعب الإيراني.

٤٠ عاما من الوعود الكاذبة للشعب الإيراني pic.twitter.com/TKgHmI30Dj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 6, 2019

وأرفقت الوزارة في تغريدتها صورتين الفارق بينهما أربعين عاما، الأولى لآية الله الخميني، والتي وعد فيها الشعب الإيراني بالازدهار، في عام 1979، مع بدء الثورة الإسلامية الإيرانية، قائلا فيها "نريد أن نحقق لكم الازدهار".

وجاء في الصورة الثانية، وهي للعام الجاري، 2019، أنه مع مرور 40 عاما، فإنه على أرض الواقع، استشرى الفساد، والتضخم المالي، وقمع الحريات، والإدمان على المخدرات، وهدم الثقافة والبيئة.

وأوضحت تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية، على "تويتر"، أن الواقع الراهن في إيران يعني انتشار الفساد والتضخم المالي وقمع الحريات.