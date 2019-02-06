واشنطن لن تنشر صواريخ جديدة في أوروبا قبل التشاور مع الشركاء

واشنطن- سبوتنيك وقال تومبسون، خلال مؤتمر صحفي، "هذا السؤال يجب أن يوجه لوزارة الدفاع، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها بعد إجراء مشاورات مع شركائنا الأوروبيين".
بدوره أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار مماثل من الولايات المتحدة، وأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.
يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تم التوقيع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في عام 1987.
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