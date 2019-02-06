واشنطن لن تنشر صواريخ جديدة في أوروبا قبل التشاور مع الشركاء

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكية، أندري تومبسون، أن مسألة نشر صواريخ ممنوعة وفق معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في أوروبا، ستقرر من قبل البنتاغون عقب إجراء مباحثات مع الشركاء.

واشنطن- سبوتنيك وقال تومبسون، خلال مؤتمر صحفي، "هذا السؤال يجب أن يوجه لوزارة الدفاع، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها بعد إجراء مشاورات مع شركائنا الأوروبيين".

© Sputnik . Sergey Guneev روسيا تتخذ إجراءات احتياطية عسكرية بعد تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أعلن الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة تعلق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بعد قيام الجانب الأمريكي باتهام روسيا بانتهاك المعاهدة.

بدوره أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار مماثل من الولايات المتحدة، وأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تم التوقيع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في عام 1987.