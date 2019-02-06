الجيش الأمريكي يعتزم شراء بعض منظومات أسلحة القبة الحديدية

وأضاف الجيش في بيان، اليوم الأربعاء، بينما يقيم خيارات أخرى بشأن احتياجات على مدى زمني أطول.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت الشهر الماضي، بأن الجيش الأمريكي يخطط، للمرة الأولى في تاريخه، لشراء بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، للدفاع عن قواته العسكرية المنتشرة حول العالم.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الجيش الأمريكي طلب من الكونغرس رصد ميزانية تقدر بـ 373 مليون دولار، لإنهاء صفقة عسكرية مع إسرائيل تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وبأن الجيش طلب استلام البطاريتين على وجه السرعة، أي حتى العام 2020 المقبل، كما أنه معني بشراء منظومة الرادار الخاصة بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية نفسها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش الأمريكييلمح إلى احتمالية عقد صفقات أخرى من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، مستقبلا، مشيرة إلى مدى تقدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مقارنة بغيرها من المنظومات الدفاعية المناظرة.