إيران: مستعدون للتعاون العسكري مع تركيا في خليج عدن

وأوضح الأدميرال سياري، في تصريح على هامش مؤتمر بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، اليوم الأربعاء، "إذا كانت تركيا تريد توفير الأمن في خليج عدن، فنحن مستعدون للتعاون، وتواجد إيران في خليج عدن هو لتوفير الأمن"؛ وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "إرم نيوز".
واعتبر القائد العسكري الإيراني أن قوات بلاده مستعدة للتواجد في أية مياه إقليمية بأمر من القائد الأعلى، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وأضاف مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن "وجود المياه الحرة والمحيطات قد تم تنفيذه منذ عشر سنوات تحت قيادة القائد الأعلى؛ لأن المياه الحرة تخص جميع الدول، ونحن نعي أيضًا حقنا في التواجد في هذه المياه".
وقال الأدميرال سياري "إن القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني تتواجد اليوم في شمال المحيط الهندي وخليج عدن وبحر الصين والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط إلى جبل طارق، وعبرت القوات البحرية التابعة للجيش أيضًا جنوب أفريقيا، ووصلت إلى جنوب المحيط الأطلسي".
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